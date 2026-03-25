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Tribunal de Dakar : le sort de l’ex ministre scellé après son arrestation pour ivresse au volant

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XALIMANEWS: Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire impliquant El Hadj Abdou Aziz Mbaye. Poursuivi pour conduite en état d’ébriété à la suite d’un accident matériel survenu à Ngor, l’ancien ministre conseiller a été condamné à une amende ferme de 500 000 FCFA.

Lors de l’audience, les faits ont été reconnus, mais le juge a opté pour une sanction pécuniaire sans assortir la décision d’une peine privative de liberté. Ainsi, aucune peine de prison n’a été prononcée à son encontre.

Cette décision met un terme judiciaire à cette affaire qui avait suscité de nombreuses réactions, notamment en raison du statut de la personne concernée et du contexte de l’accident survenu dans un quartier très fréquenté de Dakar.

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