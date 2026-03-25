Réforme majeure : le Code des sports soumis aux députés le 13 avril

XALIMANEWS: Le projet de loi portant Code des sports franchit une étape décisive au Sénégal. Le texte sera soumis à l’examen de l’Assemblée nationale du Sénégal le 13 avril prochain, en vue de son adoption en séance plénière.

Avant cette échéance, le document passera devant la commission Éducation, jeunesse et Sports le 9 avril. Cette phase permettra aux députés d’analyser en profondeur les différentes dispositions du projet, d’en débattre et, si nécessaire, de formuler des amendements ou observations pour enrichir le texte.

Porté par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, ce projet de loi vise à encadrer et moderniser en profondeur le secteur sportif sénégalais. Il ambitionne notamment d’améliorer la gouvernance des structures sportives, de renforcer la transparence dans leur gestion et de favoriser la professionnalisation des acteurs.

Une fois adopté, ce nouveau Code des sports devrait constituer un cadre juridique de référence pour l’organisation, la gestion et le développement des activités sportives au Sénégal. Il s’inscrit dans une dynamique de réforme visant à hisser le sport national à un niveau plus compétitif et mieux structuré.