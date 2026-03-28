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Sénégal bat le Pérou (2-0) : les Lions confirment leur statut de champions d’Afrique au Stade de France

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XALIMÀEWS: L’Équipe du Sénégal de football a signé une victoire convaincante face à l’Équipe du Pérou de football (2-0), ce samedi au Stade de France, dans une ambiance électrique, marquée par une forte mobilisation de la diaspora sénégalaise.

Avant le coup d’envoi, les Lions avaient présenté leur trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025 dans une atmosphère de fête, transformant le Stade de France en véritable chaudron. Entre animations et ferveur populaire, les supporters ont célébré avec enthousiasme le sacre continental de leur équipe.

Sur le terrain, les hommes de Pape Thiaw ont rapidement imposé leur rythme. Nicolas Jackson a ouvert le score, concrétisant la domination sénégalaise, avant que Ismaïla Sarr ne vienne aggraver la marque avec un second but, scellant définitivement le sort de la rencontre.

Solides défensivement, efficaces offensivement et maîtrisant le tempo du match, les Lions ont livré une prestation aboutie face à une équipe péruvienne dépassée par l’intensité imposée.

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Ce succès en match amical envoie un signal fort à quelques mois de la Coupe du monde de football 2026. Champions d’Afrique en titre, les Lions de la Teranga confirment leur montée en puissance et affichent clairement leurs ambitions sur la scène internationale.

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