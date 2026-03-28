Mermoz/Sacré-Cœur : une avenue bientôt au nom de Serigne Modou Kara, le maire Alioune Tall remet l’acte de délibération

XALIMANEWS: La commune de Mermoz/Sacré-Cœur a décidé de rendre hommage à Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni en donnant son nom à une avenue de la localité. Dans cette dynamique visant à honorer les grandes figures de la commune de leur vivant, le maire Alioune Tall s’est rendu au domicile du guide religieux, ce vendredi 27 mars 2026, pour lui remettre officiellement l’acte de délibération.

En recevant ce document, Serigne Modou Kara s’est dit honoré par cette marque de reconnaissance. Il a également promis de mobiliser ses talibés, au Sénégal comme dans la diaspora, à l’occasion de la cérémonie officielle de baptême de l’avenue. Selon les autorités municipales, le tracé de cette avenue partira de la rue de la station Shell jusqu’au rond-point Macky Sall.

Prenant la parole, le maire Alioune Tall a expliqué que cette décision du Conseil municipal est motivée par l’engagement du marabout en faveur de la jeunesse. Il a notamment salué le travail de Serigne Modou Kara pour encadrer et réinsérer des jeunes en difficulté, contribuant ainsi à leur retour dans le droit chemin et à leur participation au développement du pays. Le guide religieux est également revenu sur l’histoire de son mouvement Bamba Fepp, évoquant les actions menées pour sortir certains jeunes de situations difficiles et les accompagner vers une vie plus stable.

La rencontre s’est achevée par des prières formulées par Serigne Modou Kara à l’endroit du maire et de sa délégation, devant une forte mobilisation de talibés. Plusieurs responsables municipaux, dont des adjoints au maire et conseillers municipaux, étaient également présents pour accompagner cette initiative symbolique.