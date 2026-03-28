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Affaire Pape Cheikh Diallo : comment la gendarmerie a arrêté le chanteur Ass Dione, les détails de la traque

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XALIMANEWS: La Gendarmerie nationale du Sénégal, dirigée par le général Martin Faye, mène une traque soutenue contre les délinquants et les criminels. C’est dans ce cadre que les enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar ont réalisé un nouveau coup de filet.

Sous la supervision du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, les gendarmes ont procédé à l’arrestation du chanteur religieux Ass Dione. D’après Seneweb, repris par Xalima, cette interpellation est le fruit d’une enquête technique minutieuse.

En effet, l’exploitation des téléphones de suspects déjà arrêtés, confiée au Centre national de lutte contre la cybercriminalité (CNLC), a permis de remonter jusqu’à l’artiste. Des éléments jugés compromettants ont été collectés contre lui.

Dans la poursuite des investigations, les gendarmes de Keur Massar ont sollicité leurs collègues de Touba. Pendant 48 heures, des agents en civil ont activement recherché le suspect dans la ville sainte, sans succès. Il a finalement été localisé à Dakar, où il se serait réfugié.

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L’arrestation est intervenue ce samedi, lorsque des gendarmes en civil, à bord d’un véhicule banalisé, ont interpellé Ass Dione avant de le conduire à la Brigade de recherches de Keur Massar.

Toujours selon Seneweb, le chanteur est soupçonné d’entretenir une relation avec Pape Cheikh Diallo. Les enquêteurs évoquent également d’autres partenaires présumés qui n’ont pas encore été interpellés.

L’enquête suit son cours et d’autres arrestations pourraient intervenir dans les prochains jours, à mesure que les auditions se poursuivent

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