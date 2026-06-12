Météo : l’ANACIM annonce des pluies et orages dans plusieurs régions du Sénégal jusqu’au 20 juin

XALIMANEWS: L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit des activités pluvio-orageuses sur plusieurs localités du Sénégal entre le 11 et le 20 juin 2026.

Selon un bulletin prévisionnel publié jeudi, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées, pouvant devenir localement fortes, sont attendus principalement dans le sud-est du pays. Les localités de Bakel, Kédougou et Tambacounda seront particulièrement concernées à partir de ce jeudi jusqu’au dimanche.

L’ANACIM indique également que ces perturbations s’étendront vers le nord du pays entre jeudi et vendredi, notamment à Linguère et dans les zones environnantes. Plusieurs localités du centre-sud, dont Kaffrine, Nioro, Koungheul, Kaolack, Fatick et Diourbel, pourraient également enregistrer des précipitations.

En début de semaine prochaine, précisément les lundi et mardi, des orages et pluies faibles à modérées sont annoncés dans l’est du pays, notamment à Bakel et Ranérou. Les régions du sud, en particulier la Casamance, Kédougou et Tambacounda, ainsi que certaines localités du centre comme Kaffrine, Nioro, Fatick et Kaolack, resteront également sous l’influence de ces conditions météorologiques.

Les régions de Dakar et Thiès ne seront pas en reste. L’ANACIM n’exclut pas l’enregistrement de faibles précipitations dans ces deux zones durant la période concernée.

Pour la période allant du 17 au 20 juin, les pluies devraient se limiter essentiellement à la partie sud du territoire. Des précipitations d’intensité faible à modérée resteront probables dans les régions de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor ainsi que dans les localités voisines.

Dans le reste du pays, les conditions météorologiques devraient demeurer globalement stables avec une faible probabilité de précipitations, selon les prévisions de l’ANACIM.