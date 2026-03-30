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Daddy Bibson n’est plus : retour sur le parcours d’un pionnier du rap Galsen

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XALIMANEWS: Le rap sénégalais perd l’une de ses figures les plus marquantes. Le rappeur Daddy Bibson est décédé ce lundi aux États-Unis, des suites d’un malaise, selon des sources concordantes. Une disparition qui plonge le hip-hop « Galsen » dans une profonde tristesse, tant l’artiste aura marqué de son empreinte plusieurs générations.

De son vrai nom Cheikh Bounama Coly, Daddy Bibson s’était imposé comme une voix singulière, à la fois engagée, dérangeante et résolument libre. Pionnier du mouvement, il s’était révélé au grand public dans les années 1990 avec le mythique groupe Pee Froiss, aux côtés de Xuman. Ensemble, ils ont contribué à poser les fondations d’un rap conscient au Sénégal, mêlant revendication sociale et expression artistique.

Après cette première aventure, Daddy Bibson poursuit son parcours au sein du collectif Rap’Adio, avant de s’affirmer en solo. Ses albums comme Jassbu, Sant Rek ou Ay Jundiou deviennent rapidement des références incontournables du rap sénégalais, portés par une plume incisive et une parole sans concession.

Artiste engagé, il n’a jamais hésité à aborder des sujets sensibles : gouvernance, injustices sociales, dérives politiques ou encore désillusions de la jeunesse. Son franc-parler, parfois controversé, lui a valu autant d’admirateurs que de détracteurs, mais a surtout contribué à instaurer une culture du débat dans le hip-hop local. Daddy Bibson était aussi connu pour ses clashs mémorables, devenus partie intégrante de l’histoire du rap « Galsen ».

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Au fil des années, l’artiste amorce un tournant spirituel, adoptant le pseudonyme de Tidiani 733. Une nouvelle orientation artistique, plus introspective, marquée par des thèmes religieux et une quête personnelle de sens.

Installé aux États-Unis depuis plusieurs années, il continuait de suivre et commenter l’évolution du hip-hop sénégalais, tout en restant une figure influente de la culture urbaine. Sa disparition laisse un vide immense.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs artistes lui ont rendu hommage, dont Duggy Tee, DJ Bara ou encore Bakhaw Dioum, saluant unanimement un artiste engagé, un pionnier et un héritage musical majeur.

« La scène hip-hop sénégalaise est en deuil… », a notamment écrit DJ Bara, rappelant le rôle déterminant de Daddy Bibson dans la structuration du rap national. Pour Duggy Tee du Positive Black Soul, sa carrière restera à jamais liée à un engagement profond et à une influence qui dépasse largement les frontières du Sénégal.

Avec la disparition de Daddy Bibson, c’est une page importante de l’histoire du hip-hop sénégalais qui se tourne. Mais son héritage artistique, lui, continuera de résonner

PIDvito

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