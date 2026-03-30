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Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: L’enquête s’emballe, les aveux continus faceaux preuves techniques

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XALIMANEWS: Libération annonçait des arrestations beaucoup plus denses dans l’enquête ou‐ verte depuis février 2026 par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du Vih, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.
Samedi, l’arrestation d’une 52ème personne a provoqué un séisme sur les réseaux sociaux : il s’agit de Asse Dione, chanteur religieux très connu.
Cueilli en pleine circulation à Dakar, Asse Dione est une « vic‐ time » de plus de l’exploitation
technique des téléphones de Pape Cheikh Diallo. Les gendarmes ont extrait, en effet, des échanges compromettants attestant formellement une relation amoureuse soutenue entre Asse Dione et l’animateur télé.
Mis devant le fait par les gendarmes, Asse Dione n’a eu d’autre choix, sauf à faire preuve de
mauvaise foi, que de passer aux aveux. Selon nos informations, le chanteur religieux a livré les détails de sa vie cachée avec Pape Cheikh Diallo avant de tout mettre sur le dos de «Seytané».
Mieux ou pire, Asse Dione a été interrogé sur les soupçons de trafic de drogue conformément aux incriminations visées dans la délégation judiciaire du juge du premier cabinet du tribunal de Pikine‐Guédiawaye. Le mis en cause a contesté tout trafic. Cependant, il a avoué avoir consommer de « petites quantités » de drogue lors de ses ébats sexuels avec Pape Cheikh Diallo. Ce, dit‐il, pour être plus performant. Son télé‐ phone, saisi et sous exploita‐ tion après son consentement,
pourrait révéler d’autres secrets.
Selon le décompte de Libération, l’arrestation de Asse Dione porte désormais à 8 le nombre de partenaires présumés de Pape Cheikh Diallo interpellés à ce stade. Le dernier en date est
Kader Dia, chroniqueur à la Sen Tv. Comme nous le révélions, Kader Dia avait fait des aveux en même temps que Ousmane Kadior Ciss de la 7tv, Pape Gaye Tall de Kewoulo et l’étudiant Khalifa Traoré. Kader Dia, qui a beaucoup déballé, est allé plus loin en confiant aux gendarmes que parfois ses « services sexuels » étaient payants.
Avant Kader Dia, les étudiants Khalifa Traoré et Saliou Diallo avaient avoué être des parte‐ naires de Pape Cheikh Diallo. Tout comme le ressortissant camerounais du nom de Stéphan
qui se faisait appeler «Modou G.» ; l’inculpé Fallou Diop qui a connu l’animateur dans une salle fitness située en banlieue où il évoluait ; l’agent de
banque Doudou Lamine Dieng et Ibrahima Magib Seck. Bien que «passif», Seck avait re‐ connu avoir participé à des soirées partouze organisées chez
Pape Cheikh Diallo, aux Ma‐melles. A noter que le présentateur Ousmane Kadior Cissé a.largement détaillé ses relations sexuelles avec Ibrahima Magick Seck et Pape Gaye Tall. Ce dernier, complètement cerné, n’a eu aussi d’autres choix que livrer son côté obscur. Tous ces développements, mis ensemble, annoncent des rebondissements encore plus spectaculaires dans ce dossier qui tient en haleine tout le pays.

CMG, Libération

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