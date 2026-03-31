Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo : le chanteur Ass Dione envoyé à Rebeuss

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Nouveau rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo. Le chanteur Ass Dione , présenté ce jour devant le juge, a été placé sous mandat de dépôt.

D’après des informations rapportées par Xalima, il a d’abord été entendu par le magistrat avant que sa situation ne bascule en détention.

Au moment où ces lignes sont écrites, Ass Dione est en cours de transfert vers la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, où il passera sa première nuit en prison.

Cette nouvelle évolution vient alourdir davantage ce dossier déjà sensible, qui continue de faire grand bruit au Sénégal.

Share This Article
Previous Article Sénégal : Bassirou Diomaye Faye promulgue la loi durcissant les actes contre nature
Next Article Réforme des Daara : les grandes annonces du Président Diomaye Faye
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo : un réseau médiatique au cœur de l’enquête, des révélations accablantes secouent le milieu

Depeches

Enquête affaire Pape Cheikh Diallo : Ass Dione passe aux aveux et évoque « Seytane », Kader et Kadiir ont révélé…

Depeches

Parcelles Assainies : comment la police a fait tomber six agresseurs après une violente attaque contre un couple

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo : comment la gendarmerie a arrêté le chanteur Ass Dione, les détails de la traque

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Ada Fass promet l’enfer à Eumeu Sène avant leur choc du 19 avril

Lutte

Lutte simple : Paul Menthe triomphe à l’Arène nationale et empoche 21 millions FCFA

Football

Démission du Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football : Véron Mosengo-Omba tourne une page

A la Une Football

Sénégal bat le Pérou (2-0) : les Lions confirment leur statut de champions d’Afrique au Stade de France

Football

Sénégal vs Pérou : Pape Thiaw dévoile son onze de départ au Stade de France