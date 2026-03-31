Affaire Pape Cheikh Diallo : le chanteur Ass Dione envoyé à Rebeuss

XALIMANEWS: Nouveau rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo. Le chanteur Ass Dione , présenté ce jour devant le juge, a été placé sous mandat de dépôt.

D’après des informations rapportées par Xalima, il a d’abord été entendu par le magistrat avant que sa situation ne bascule en détention.

Au moment où ces lignes sont écrites, Ass Dione est en cours de transfert vers la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, où il passera sa première nuit en prison.

Cette nouvelle évolution vient alourdir davantage ce dossier déjà sensible, qui continue de faire grand bruit au Sénégal.