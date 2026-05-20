Keur Mbaye Fall : un gérant de quincaillerie enlevé sur son lieu de travail puis retrouvé mort ligoté dans sa chambre

XALIMANEWS: Keur Mbaye Fall est plongé dans l’émotion après un drame d’une grande violence. Dans son édition de ce mercredi 20 mai, le quotidien L’Observateur rapporte que Moustapha Samb, âgé de 38 ans et gérant d’une quincaillerie, a été retrouvé mort dans la chambre qu’il louait, non loin de l’arrêt Djouma Dji. La découverte macabre a été faite dans l’après-midi de ce mardi par son père, qui a alerté les autorités.

Selon les témoignages recueillis sur place, la victime aurait été prise pour cible par ses agresseurs alors qu’il se trouvait dans sa quincaillerie. Ces derniers l’auraient ensuite conduit de force jusqu’à sa chambre, où il aurait été attaché avant d’être tué dans des circonstances encore non élucidées.

Les premiers éléments de l’enquête orientent les investigations vers la piste d’un crime commis en réunion. En effet, la victime, décrite comme un homme de forte corpulence, aurait difficilement pu être maîtrisée par une seule personne, ce qui laisse penser à l’intervention de plusieurs assaillants.

Pour l’heure, le mobile de ce crime reste inconnu. D’après L’Observateur, aucune précision supplémentaire n’a filtré concernant les circonstances exactes ou les raisons ayant conduit à ce drame au moment de la mise sous presse.

Saisie de l’affaire, la gendarmerie de la Zone Franche a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. À ce stade, aucune interpellation n’a encore été enregistrée, précise la même source