Depeches

Mbour : il menace de publier des vidéos privées de la femme de son oncle

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Tribunal de Mbour s’est penché sur une affaire de « sextorsion » qui a suscité une vive émotion à Thiadiaye, où de nombreux habitants ont fait le déplacement pour suivre l’audience. Selon L’Observateur de ce vendredi 22 mai, un jeune homme de 24 ans, I.F. Gaye, est poursuivi pour avoir récupéré et diffusé des contenus intimes appartenant à l’épouse de son oncle.

Les faits se sont déroulés au début du mois de mai. La victime, A. Ndiaye, dont le mari réside en Europe, avait enregistré des vidéos privées destinées à ce dernier. Peu familière avec les outils numériques, elle avait sollicité l’aide du neveu de son époux pour envoyer les fichiers via WhatsApp.

Après l’envoi des vidéos, le prévenu aurait discrètement conservé une copie des contenus sur son téléphone portable. Quelques jours plus tard, il aurait utilisé un autre numéro afin de masquer son identité avant de reprendre contact avec la victime. Il lui aurait alors envoyé les images en échange de relations sexuelles. Devant son refus, il aurait ensuite proféré des menaces de publication sur les réseaux sociaux, accompagnées d’insultes, dans le but de lui soutirer de l’argent.

La victime a fini par saisir la gendarmerie de Thiadiaye. Grâce aux investigations techniques menées par les enquêteurs, le suspect a pu être identifié puis arrêté avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.

DEPECHES

Keur Mbaye Fall : un gérant de quincaillerie enlevé sur son lieu de travail puis retrouvé mort ligoté dans sa chambre
Rebeuss : « Mara milliardaire » tente une spectaculaire évasion lors d’une extraction médicale à Dakar
Grand Yoff: Il faisait consommer du chanvre à un mineur de 10 ans avant de l’abuser
Dernière minute : Ndiaga Seck sous mandat de dépôt

Devant le tribunal, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias, le mis en cause a reconnu les faits tout en présentant ses excuses. Très éprouvée, la plaignante a confié sa peur de voir ses vidéos exposées publiquement, tout en renonçant à toute demande de dommages et intérêts. De son côté, le procureur a réclamé une application rigoureuse de la loi. Le verdict est attendu le 26 mai prochain.

Share This Article
Previous Article Infrastructures bloquées : Ousmane Sonko exige l’achèvement rapide et la mise en service des projets publics
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Affaire Ndiaga Seck : des messages privés datant d’octobre 2013 au cœur de l’enquête

A la UneDepeches

Les dessous de l’affaire Ndiaga Seck : ce qui a conduit à son arrestation par la DIC

Depeches

Accident à Bakel : un minicar se renverse à l’entrée de Gabou, 12 blessés dont 6 graves

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo: cité dans l’enquête, Ndiaga Seck tombe entre les mains de la DIC

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection

Les lions

Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste officielle des Lions du Sénégal

Les lions

Coupe du Monde 2026 : Bara Sopoko Ndiaye, la surprise de la liste de Pape Thiaw

Les lions

Mondial 2026 : Diomaye Faye mobilise l’État derrière les Lions avant la liste de Pape Thiaw

Football

Mondial 2026 : la FSF organise la mobilisation des supporters sénégalais à l’étranger