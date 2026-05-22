Mbour : il menace de publier des vidéos privées de la femme de son oncle

XALIMANEWS: Le Tribunal de Mbour s’est penché sur une affaire de « sextorsion » qui a suscité une vive émotion à Thiadiaye, où de nombreux habitants ont fait le déplacement pour suivre l’audience. Selon L’Observateur de ce vendredi 22 mai, un jeune homme de 24 ans, I.F. Gaye, est poursuivi pour avoir récupéré et diffusé des contenus intimes appartenant à l’épouse de son oncle.

Les faits se sont déroulés au début du mois de mai. La victime, A. Ndiaye, dont le mari réside en Europe, avait enregistré des vidéos privées destinées à ce dernier. Peu familière avec les outils numériques, elle avait sollicité l’aide du neveu de son époux pour envoyer les fichiers via WhatsApp.

Après l’envoi des vidéos, le prévenu aurait discrètement conservé une copie des contenus sur son téléphone portable. Quelques jours plus tard, il aurait utilisé un autre numéro afin de masquer son identité avant de reprendre contact avec la victime. Il lui aurait alors envoyé les images en échange de relations sexuelles. Devant son refus, il aurait ensuite proféré des menaces de publication sur les réseaux sociaux, accompagnées d’insultes, dans le but de lui soutirer de l’argent.

La victime a fini par saisir la gendarmerie de Thiadiaye. Grâce aux investigations techniques menées par les enquêteurs, le suspect a pu être identifié puis arrêté avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.

Devant le tribunal, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias, le mis en cause a reconnu les faits tout en présentant ses excuses. Très éprouvée, la plaignante a confié sa peur de voir ses vidéos exposées publiquement, tout en renonçant à toute demande de dommages et intérêts. De son côté, le procureur a réclamé une application rigoureuse de la loi. Le verdict est attendu le 26 mai prochain.