Réforme des Daara : les grandes annonces du Président Diomaye Faye

XALIMANEWS: À l’occasion de la Journée nationale des Daara, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé la volonté de l’État de reconnaître pleinement le rôle central de ces institutions dans la construction nationale.

Dans son message, le chef de l’État a mis en avant l’importance historique des Daaras, soulignant qu’ils ne se limitent pas à la transmission du savoir religieux. « Depuis des siècles, les Daaras forment des consciences, inculquent une éthique et façonnent une vision du monde », a-t-il déclaré.

Le président a insisté sur la ضرورة de préserver cet héritage tout en l’adaptant aux réalités contemporaines. Selon lui, les conclusions issues des Assises nationales des Daara offrent une feuille de route claire, basée sur l’écoute des acteurs, l’ancrage territorial et une ambition collective pour le secteur.

Dans cette dynamique, l’État entend accompagner la modernisation des Daaras à travers plusieurs mesures concrètes : amélioration des conditions d’apprentissage, valorisation du statut des maîtres coraniques et intégration renforcée de ces structures dans le système éducatif national.

Pour Bassirou Diomaye Faye, cette réforme s’inscrit dans une vision plus large de souveraineté. « Il ne peut y avoir de souveraineté durable sans maîtrise de nos références éducatives », a-t-il affirmé, appelant à une évolution fidèle aux valeurs du Sénégal.

Le chef de l’État se veut ainsi confiant quant à l’avenir, estimant que le pays avance avec détermination, en conciliant modernité et traditions.