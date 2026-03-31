Politique

Khalifa Sall visé: Taxawu Sénégal dénonce des attaques diffamatoires et annonce des poursuites

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XALIMANEWS: Le mouvement politique Taxawu Senegaal est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de « recrudescence d’attaques infondées » visant son leader, Khalifa Ababacar Sall.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima, la plateforme politique exprime sa vive inquiétude face à des propos jugés diffamatoires, mettant en avant « l’intégrité et la moralité exemplaire » de son dirigeant. Elle rappelle que, dans une République, le débat politique doit reposer sur des valeurs telles que la vérité, la responsabilité et la confrontation d’idées, et non sur des attaques personnelles ou des invectives.

Taxawu Senegaal souligne avoir longtemps privilégié une posture de retenue. Toutefois, le mouvement prévient que cette attitude ne doit pas être perçue comme un signe de faiblesse. Désormais, toute nouvelle dérive fera l’objet d’une riposte « ferme », y compris sur le plan judiciaire.

Dans ce sens, une plainte a déjà été déposée auprès de la division de la cybercriminalité. Le mouvement annonce également son intention d’engager des procédures similaires en France, marquant ainsi sa détermination à faire face à ces attaques.

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Ce communiqué intervient dans un contexte de tensions accrues sur la scène politique sénégalaise, où les échanges publics sont de plus en plus marqués par la virulence

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