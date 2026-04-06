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Pour bâtir de meilleurs citoyens: l’urgente réforme de la lutte, des sports corpos, de la musique et de la Loto. (Par Adama Ndao)

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A écouter le Premier Ministre à la Semaine de la Jeunesse il apparaît clairement que c’est sa profonde volonté de voir notre jeunesse imbue des valeurs morales cardinales de notre société.

Toutefois, il faudra que notre jeunesse l’aide à les y aider en suivant ses conseils en matière de standards comportementaux qui reviennent souvent dans ses adresses à cette jeunesse.

Pour ma part je suis d’opinion que la lutte, les jeux de hasard et la musique ont été les facteurs les plus destructeurs des valeurs morales et religieuses de notre société ces vingt cinq dernières années.

DEPECHES

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Leurs effets perversifs sur la jeunesse de notre grande nation sont évidents et peuvent demeurer permanents si l’on n’adopte pas des politiques agressives d’inattractivité de la loto, de la lutte, et de la musique pour la jeunesse..

Les navétanes ne sont pas en reste, assurément.

Je pense qu’il soit temps maintenant que les écuries et les ASC soient, sous peine d’interdiction d’activités, ré/immatriculées en Association Sportives, Économiques , Culturelles et Citoyennes (ASECC) avec des activités avérées dans ces domaines-là et bénéfiques pour la nation, sous peine de retrait du récépissé.

Pour ce qui est de la musique et de la danse, l’application systématique des lois sur les attentats contre les moeurs , notamment.les articles 318 à 324 du Code Pénal contribuerait énormément à leur assainissement.

Pour les jeux de hasard, le démantèlement de la LONASE et la paralysation du jeu en ligne sont des outils tout à la portée de l’Etat et ils doivent être mis en oeuvre.

Adama Ndao, Juriste
Washington

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