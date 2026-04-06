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FSF : voici combien les matchs amicaux des Lions ont rapporté

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XALIMANEWS: Les deux matchs amicaux disputés par l’équipe nationale du Sénégal lors de la fenêtre internationale de mars se sont soldés par un succès total, aussi bien sur le plan sportif que financier. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, plus de deux milliards de francs CFA de recettes ont été générés à l’occasion de ces rencontres.

Dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise, le patron du football sénégalais s’est réjoui des résultats financiers, évoquant un bilan largement positif. « Rien que pour les ventes de tickets, nous sommes à plus de 3 300 millions d’euros, même s’il y a eu beaucoup de charges. Le résultat est très largement positif, au-delà de nos attentes », a-t-il déclaré.

Sur le plan sportif, les Lions ont également répondu aux attentes. Champions d’Afrique 2025, ils ont remporté leurs deux rencontres amicales, s’imposant face au Pérou (2-0) au Stade de France, puis contre la Gambie (3-1) au Stade Maître Abdoulaye Wade. Ces matchs s’inscrivaient dans la préparation de la Coupe du monde de football 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Au-delà des résultats sur le terrain, Abdoulaye Fall a insisté sur la réussite organisationnelle, notamment du match disputé en France. Une performance qui s’inscrit dans la volonté de la FSF de diversifier ses sources de revenus, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’État. Partenariats, merchandising et organisation de rencontres internationales constituent désormais des leviers majeurs.

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Toutefois, tout n’a pas été parfait. Des dysfonctionnements ont été relevés lors du match contre la Gambie, notamment en ce qui concerne l’accès au stade et la gestion des accréditations. Le président de la FSF a reconnu des insuffisances liées à un manque d’anticipation, notamment après le retour tardif de la délégation de Paris.

Pour y remédier, la fédération promet des améliorations dès les prochaines rencontres. Le déploiement de la plateforme digitale Go Gaindé, intégrant un système moderne de billetterie, devrait permettre de corriger les problèmes de ticketing. Par ailleurs, un processus plus rigoureux de validation des accréditations et un renforcement du contrôle interne sont annoncés.

Malgré ces couacs organisationnels, la FSF retient l’essentiel : une opération globalement réussie, qui confirme à la fois la montée en puissance des Lions sur le terrain et la capacité de l’instance à générer des ressources importantes.

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