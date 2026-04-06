Après sa défaite face à Sathies, Modou Lo envoie un message fort à ses fans

XALIMANEWS: Au lendemain de sa défaite face à Sathies, Modou Lo a réagi avec élégance et fair-play, livrant un message empreint de dignité et de respect.

Dans une déclaration publiée, le désormais ancien roi des arènes a tenu à garder « la tête haute », rappelant que la victoire comme la défaite font partie intégrante du parcours d’un sportif. « Hier, j’ai livré un combat avec honneur et détermination. Le résultat n’a pas été celui espéré, mais mon engagement reste intact », a-t-il affirmé.

Le leader de Rock Énergie n’a pas manqué de saluer la performance de son adversaire, félicitant Sathies pour sa prestation et reconnaissant pleinement son nouveau statut de roi des arènes. « Le mérite lui revient », a-t-il sobrement ajouté.

Dans un message adressé à ses supporters, Modou Lo a exprimé sa gratitude envers ses fans, son équipe et tous ceux qui l’accompagnent depuis ses débuts. Il a insisté sur les valeurs que véhicule la lutte sénégalaise, la qualifiant d’« école de vie, de respect et d’unité ».

Une réaction saluée par de nombreux observateurs, qui témoigne de la grandeur du champion malgré la défaite.