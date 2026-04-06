Lutte

Après sa défaite face à Sathies, Modou Lo envoie un message fort à ses fans

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XALIMANEWS: Au lendemain de sa défaite face à Sathies, Modou Lo a réagi avec élégance et fair-play, livrant un message empreint de dignité et de respect.

Dans une déclaration publiée, le désormais ancien roi des arènes a tenu à garder « la tête haute », rappelant que la victoire comme la défaite font partie intégrante du parcours d’un sportif. « Hier, j’ai livré un combat avec honneur et détermination. Le résultat n’a pas été celui espéré, mais mon engagement reste intact », a-t-il affirmé.

Le leader de Rock Énergie n’a pas manqué de saluer la performance de son adversaire, félicitant Sathies pour sa prestation et reconnaissant pleinement son nouveau statut de roi des arènes. « Le mérite lui revient », a-t-il sobrement ajouté.

Dans un message adressé à ses supporters, Modou Lo a exprimé sa gratitude envers ses fans, son équipe et tous ceux qui l’accompagnent depuis ses débuts. Il a insisté sur les valeurs que véhicule la lutte sénégalaise, la qualifiant d’« école de vie, de respect et d’unité ».

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Une réaction saluée par de nombreux observateurs, qui témoigne de la grandeur du champion malgré la défaite.

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