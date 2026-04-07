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ONU 2026 : Macky Sall à l’épreuve du leadership mondial le 22 avril »

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XALIMANEWS: Le calendrier des auditions pour le prochain Secrétaire général de l’ONU est désormais officiel, et l’attention du monde entier se tourne vers l’Afrique.

Le 22 avril 2026, Macky Sall sera face à la communauté internationale pour défendre sa vision et son leadership. L’audition se tiendra de 15h à 18h, dans la Chambre du Conseil de tutelle, et ne sera pas qu’une simple formalité administrative.

Ce rendez-vous constitue un véritable test de crédibilité internationale, où chaque mot, chaque idée et chaque stratégie seront scrutés par les États membres de l’ONU. Au-delà de la personne, c’est l’image et la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale qui seront évaluées.

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