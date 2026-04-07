Lutte

Lutte traditionnelle à Ndangane Sambou 2026 : Ngagne Séne sacré roi des poids lourds

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XALIMANEWS: Le tournoi de lutte traditionnelle organisé à Ndangane Sambou a offert un spectacle unique, profondément ancré dans la culture sérère. Entre rituels, chants et applaudissements, la foule a répondu massivement présente, témoignant de son attachement à cette discipline ancestrale qui continue de rassembler toutes les générations.

Sur le plan sportif, Ngagne Séne, surnommé “Koor Bigué Mbossane”, a une nouvelle fois confirmé son talent exceptionnel. Le lutteur de Ndiaganio a dominé la catégorie des poids lourds, s’imposant face à son adversaire Toubacouta. Sa victoire renforce sa réputation de meilleur lutteur de l’année 2025 et illustre sa maîtrise incontestée sur l’arène.

Dans les autres catégories :

Modou Simal a brillé en remportant la finale des poids légers face à Elpithie Niodior, montrant toute sa technique et sa rapidité. Assane Djini Sarra Mar Lothie a triomphé en catégorie rawgadou, battant Babou Ndiaye Fayako et séduisant le public par sa puissance et sa stratégie.

Cet événement, qui s’est tenu le 6 avril 2026, restera dans les mémoires comme une véritable vitrine de la lutte traditionnelle sénégalaise. Plus qu’une compétition, c’est un moment de culture, de ferveur populaire et de transmission des valeurs ancestrales qui a uni participants et spectateurs dans une ambiance chaleureuse et festive

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