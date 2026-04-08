Opinions

Pour en finir avec la diabolisation : replacer la candidature de du Président Macky SALL dans la vérité des faits. (Par Moussa Sy, USA)

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
5 Min Read

Depuis l’annonce de la candidature de l’ancien Président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies, un phénomène désormais bien connu s’est remis en marche : celui de la diabolisation automatique, mécanique, presque industrielle, qui s’abat sur toute figure publique osant dépasser les frontières étroites du débat partisan. Il faut le dire clairement : ce qui se joue aujourd’hui n’est pas une évaluation objective d’un parcours, mais une tentative de réécriture politique.

À peine la candidature annoncée, les accusations les plus graves ont ressurgi, comme si elles étaient prêtes depuis longtemps, n’attendant qu’un prétexte pour être relancées. On parle de « meurtres », de « répression », de « dérives autoritaires ». Ces accusations relèvent d’une construction partisane, sans fondement factuel, qui ignore volontairement les réalités institutionnelles d’un pays confronté à des tensions sociales, à des violences politiques et à des menaces sécuritaires régionales dont nous connaissons tous les origines. La mémoire collective n’est pas une matière malléable que l’on peut modeler à coups de vociférations sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision.
Il est utile de rappeler une évidence : aucun Président de la République ne peut être blâmé pour avoir assuré l’ordre public, protégé les citoyens et préservé la stabilité nationale. C’est même la première responsabilité d’un Chef d’État. Confondre maintien de l’ordre et répression, c’est faire de la politique avec des raccourcis dangereux.

Ce qui frappe aujourd’hui, c’est la facilité avec laquelle certains acteurs ont lâché leurs cerbères pour saturer l’espace public d’attaques personnelles, d’amalgames et de récits déformés. Ces détracteurs ne cherchent même pas à remporter le débat. Pourquoi s’encombrer de l’art subtil de la persuasion quand on peut recourir à la force brute de la condamnation ? La courtoisie et la conciliation leur apparaissent comme une corvée, tout juste bonnes pour les naïfs. Le mépris est le privilège grisant et facile de ceux qui parlent de ce qu’ils ne savent pas. Cette attitude a jeté un voile toxique sur tout le débat public, où la nuance est devenue suspecte et la vérité presque inaudible.

Cette stratégie n’est pas nouvelle. Elle consiste à envelopper toute discussion d’une animosité aveugle, à transformer chaque désaccord en procès moral, à détourner l’attention du fond vers une malveillance diffuse. C’est une mécanique bien rodée : on accuse, on amplifie, on répète, dans l’espoir qu’il en restera toujours quelque chose !

DEPECHES

Motsepe casse toi (Par Paul Biagui)
Pour bâtir de meilleurs citoyens: l’urgente réforme de la lutte, des sports corpos, de la musique et de la Loto. (Par Adama Ndao)
“Éducation et souveraineté : comment former une jeunesse sénégalaise libre et compétitive ?”
Le Crépuscule de Westphalie : Face au duopole de la terreur Trump/ Netanyahou

La candidature de l’ancien Président doit être examinée pour ce qu’elle est réellement : celle d’un homme d’État ayant exercé des responsabilités nationales et internationales majeures, ayant dialogué avec les grandes puissances, ayant contribué à la stabilité régionale et ayant porté la voix de l’Afrique dans les instances multilatérales.
Le poste de Secrétaire général de l’ONU n’est pas un concours de popularité interne, ni un prolongement des querelles nationales. Il s’agit d’une fonction exigeant une expérience diplomatique solide, une capacité de médiation, une connaissance fine des enjeux globaux, et une crédibilité internationale construite sur plusieurs années.

Cette tribune n’a pas pour objectif de convaincre tout le monde. Elle vise simplement à rappeler que la démocratie ne peut survivre si le débat public est confisqué par la diffamation, la peur et l’intimidation. Nous voulons, ici, appeler à un retour à la raison, à la responsabilité et à la vérité des faits. Nous refusons que l’on banalise l’invective, que l’on légitime le mensonge et que l’on industrialise la haine.
Car noyer le débat dans une animosité aveugle, c’est empêcher toute réflexion véritable de survivre. Et un pays qui ne laisse plus survivre la vérité finit toujours par perdre bien plus que des débats politiques : il perd sa capacité à se regarder en face, ratant ainsi volontairement le coche de l’Histoire.

Moussa SY
USA

Share This Article
Previous Article Tensions au Moyen-Orient : un message attribué à Trump évoque une désescalade conditionnelle avec l’Iran
Next Article Saly : incroyable ! il escroque plus de 30 millions FCFA pour des visas et les perd sur 1XBET
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

4 avril : hommage aux Jambars tombés en Casamance, ces héros silencieux de la Nation (Par PIDvito)

Opinions

Le Sénégal à l’ordre et à la discipline, ce que nous inspire nos FDS… (Par Thiendella Kébé)

Opinions

Les grèves avec arrêt de travail ou d’opération dans certains secteurs doivent être déclarées illégales. (Par Adama Ndao, Juriste)

Opinions

Macky Sall à l’ONU : quand l’ambition d’un homme rencontre le destin d’un continent (Par Alioune Ndoye)

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Roi des arènes… mais portefeuille touché : Sa Thiès frappé par une lourde amende

A la Une Football

Dakar : Le Président de la CAF Patrice Motsepe reçu par Bassirou Diomaye Faye ce mercredi au Palais

Lutte

Lutte traditionnelle à Ndangane Sambou 2026 : Ngagne Séne sacré roi des poids lourds

Football

CAN 2025 à Rabat : cinq rapports officiels révèlent le chaos de la finale Sénégal-Maroc

Lutte

Drame à Niague : le lutteur Pokola Baldé blanchi et libéré après la mort tragique de son ami