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Faut-il une plateforme pour récupérer les médicaments non utilisés au Sénégal (par Thiendella Kébé)

Lesenegalaislibre
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Nous constatons que beaucoup de médicaments sont retrouvés dans les poubelles après qu’un malade est guéri suite à une prise partielle de ses cachets ou que la famille les jette si toutefois il décède de sa maladie pour ne pas garder de souvenirs.

Par la même occasion, nous remarquons aussi à côté qu’un autre malade peine à se procurer ses médicaments prescrits par le médecin à la pharmacie par faute de moyens.

À cet effet, ne faudrait-il pas réfléchir à la mise en place d’une plateforme certifiée et contrôlée pour la récupération de ces boîtes de médocs consommés à moitié ou parfois intactes pour faciliter l’accès à certains médicaments aux Sénégalais, pour ne laisser que les premières prises ? Cette démarche peut soulager certaines couches vulnérables qui ne bénéficient pas d’appui, surtout si les coûts des repris sont plus accessibles ou quasiment nuls. Cela peut constituer une foire virtuelle bien encadrée par des personnes habilitées au recueil et à la gestion de la plateforme.

Nous laissons ouvert le forum de commentaires et d’analyses qui donneront certainement les premières prémices de solutions en béta perpétuelle pour une mise en œuvre en version finale de l’idée projet.

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