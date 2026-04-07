Tensions au Moyen-Orient : un message attribué à Trump évoque une désescalade conditionnelle avec l’Iran



XALIMANEWS: Un message publié sur le compte de Donald J. Trump suscite de vives réactions sur la scène internationale. Présenté comme une « déclaration officielle de l’Iran », le texte daté du 7 avril 2026 à Téhéran fait état d’une possible désescalade militaire dans la région du Golfe.

Selon ce document, les autorités iraniennes, par la voix du ministre des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi, exprimeraient leur reconnaissance envers le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef de l’armée Asim Munir pour leurs efforts visant à mettre fin aux hostilités.



Le texte mentionne également une ouverture à des négociations, évoquant des propositions respectives des États-Unis et de l’Iran. Il indique que, sous certaines conditions — notamment l’arrêt des attaques contre l’Iran — les forces armées iraniennes cesseraient leurs opérations défensives.

Autre point notable : une fenêtre de deux semaines durant laquelle la navigation dans le détroit stratégique d’Ormuz serait sécurisée, sous coordination avec les forces iraniennes. Cette annonce, si elle se confirme, pourrait avoir des implications majeures sur le commerce mondial de l’énergie.



Cependant, plusieurs observateurs appellent à la prudence. À ce stade, aucune confirmation officielle indépendante n’a validé l’authenticité de ce document ni son caractère formel. La diffusion d’un tel message via un canal non gouvernemental, en l’occurrence le compte d’un ancien président américain, soulève des interrogations sur sa fiabilité et sur les intentions derrière sa publication.

Dans un contexte régional déjà marqué par de fortes tensions, cette déclaration — réelle ou non — illustre une fois de plus la complexité des rapports diplomatiques et l’importance des canaux officiels dans la communication internationale.