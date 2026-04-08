Saly : incroyable ! il escroque plus de 30 millions FCFA pour des visas et les perd sur 1XBET

XALIMANEWS: La police de Saly-Portudal a frappé un grand coup en mettant fin aux activités d’un individu au cœur d’un vaste réseau d’escroquerie au visa. L’homme, activement recherché, a été interpellé le 2 avril 2026 après avoir été formellement reconnu par l’une de ses victimes sur la plage de Saly.

Selon les informations, les éléments de la Brigade de Recherches, de retour d’une mission à Mbour, ont été alertés par un citoyen affirmant avoir identifié celui qui lui avait soutiré 6 millions FCFA en 2025, sous prétexte de lui obtenir un visa pour les États-Unis. Une promesse qui ne sera jamais tenue.

L’interpellation du suspect a rapidement déclenché un véritable déferlement de plaintes. Plusieurs victimes se sont présentées spontanément au commissariat, révélant l’ampleur de l’escroquerie. Au total, près d’une cinquantaine de personnes ont été piégées, pour un préjudice estimé à plus de 30 millions FCFA.

Pour parvenir à ses fins, le mis en cause avait mis en place un stratagème bien huilé. Il se faisait passer pour un agent de Air Sénégal et exploitait l’actualité liée au programme de migration circulaire Sénégal-Espagne 2026, en prétendant disposer de quotas via le BAOS. Des arguments convaincants qui lui ont permis de gagner la confiance de ses victimes.

Face aux enquêteurs, le suspect est passé aux aveux, reconnaissant l’ensemble des faits. Il a également confié avoir dilapidé les fonds escroqués dans des paris sportifs en ligne, notamment sur la plateforme 1XBET.

La perquisition menée à son domicile a permis de saisir plusieurs pièces à conviction, dont 28 passeports sénégalais retenus illégalement, 21 photos d’identité et deux téléphones portables.

Déféré au parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour, il devra répondre des chefs d’escroquerie au visa, d’abus de confiance et de rétention de documents administratifs.