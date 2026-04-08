Suspension totale du TER ce mercredi matin, les passagers dans l’incertitude

XALIMANEWS: Ce mercredi 8 avril 2026, le Train Express Régional (TER) du Sénégal a annoncé la suspension totale de sa circulation sur l’ensemble de sa ligne, et ce dès 6h50.

Dans un communiqué diffusé via son conseiller client virtuel Aziz, la compagnie évoque « un incident », sans préciser ni la nature du problème, ni les zones affectées, ni le délai de reprise du service.

La communication, jugée très laconique, invite simplement les usagers à « prendre toutes leurs dispositions ». Le TER promet toutefois de tenir le public informé de l’évolution de la situation.

Cette absence d’informations détaillées risque de nourrir l’inquiétude des passagers, qui attendent rapidement des précisions sur la cause de l’incident et la reprise normale du service.