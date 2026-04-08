A la UneActualites

Médias sous pression : le Conseil constitutionnel recadre la loi sur le CNRM

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Conseil constitutionnel du Sénégal a partiellement censuré la loi portant création du Conseil national de Régulation des Médias, suite à un recours introduit le 10 mars 2026 par des députés de l’opposition, dont Aïssata Tall Sall et Thierno Alassane Sall.

Dans sa décision, la haute juridiction a jugé recevable la requête et reconnu que certaines dispositions de la loi portaient une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, notamment à la liberté d’expression et aux droits de la défense.

Les Sages ont ainsi censuré les sanctions prévues à l’article 33, en particulier la fermeture de journaux ou de sites d’information en cas de récidive, estimant ces mesures excessives et insuffisamment encadrées. La possibilité de fermeture des locaux (article 31) a également été jugée disproportionnée et contraire à la Constitution.

En revanche, certaines dispositions ont été validées, mais sous strict encadrement. C’est le cas de l’article 39 relatif au retrait de contenus en cas d’exploitation illégale, ainsi que de l’article 41 sur les mesures conservatoires, dont l’application devra être limitée à la protection de l’ordre public et des droits d’autrui.

DEPECHES

Italie : deux Sénégalais interpellés après des incidents violents à Gênes et Parme
Bignona : Comment la Police a démantelé un réseau de vol et de recel de marchandises…
Dette, jeunesse, dépendance : Ousmane Sonko secoue le débat sur la souveraineté africaine
Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce une nouvelle ère pour la justice

Le Conseil a en outre posé des garde-fous importants : le recours à la force publique par le CNRM devra obligatoirement passer par une autorité judiciaire, et certaines mesures comme l’insertion de communiqués imposés aux médias ne devront en aucun cas nuire à leur réputation.

Au final, cette décision marque une volonté claire d’instaurer un équilibre entre régulation du secteur médiatique et respect des libertés fondamentales, en réaffirmant les principes de nécessité et de proportionnalité dans un État de droit.

Share This Article
Previous Article Suspension totale du TER ce mercredi matin, les passagers dans l’incertitude
Next Article Libye : clap de fin pour Aliou Cissé, un départ digne
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Gestion 2025 du FADP : le patronat de la presse dénonce des irrégularités et prépare des recours

A la UnePolitique

Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang : un rapport de l’IGF pourrait tout changer

A la UneActualites

Fondation « Sénégal Solidaire » : Ce que Marie Khone Faye et Absa Faye veulent changer pour la santé des Sénégalais

Actualites

Grève des transports : Bassirou Diomaye Faye exige un retour immédiat à la normale

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : aucun arbitre sénégalais sélectionné, 7 Africains retenus

Football

Football Angola : Aliou Cissé nommé entraîneur des Palancas Negras

Football

Explosion des Lionceaux : le Sénégal écrase le Maroc 4-0 et file en finale !

Football

Supporters sénégalais incarcérés : Patrice Motsepe reconnaît une responsabilité de la CAF

Football

Libye : clap de fin pour Aliou Cissé, un départ digne