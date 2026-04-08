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Fraude internationale : comment UBA a été dépouillée par des pirates 

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XALIMANEWS: Dans une opération coordonnée, un réseau de fraudeurs a vidé des comptes Uba depuis des GAB situés dans plusieurs pays africains, dont le Sénégal, le Libéria, la Guinée Conakry, la Côte d’Ivoire, le Burkina, le Togo, le Mali, le Kenya, la Tanzanie et la RDC, indique Libération dans sa publication du jour.

Selon la même source, au Sénégal, le préjudice est estimé à 1,143 milliard de Fcfa. Les GAB de Dakar, Thiès et Kaolack ont été les plus touchés, avec 3 421 retraits frauduleux. L’agence Uba des Parcelles Assainies enregistre la plus grosse perte : 314,943 millions de Fcfa sur 29 comptes, suivie de Uba Bourguiba avec 191,276 millions de Fcfa sur 9 comptes.

Les forces de l’ordre ont déjà procédé aux premières arrestations. Alioune Thiam, gérant de la société «Easy Go Teranga», a été interpellé par la DIC à son retour au Sénégal, tandis que son complice a également été arrêté.

Ce n’est pas la première fois que le réseau frappe : en octobre 2025, une opération similaire avait permis de subtiliser 250 millions de Fcfa aux comptes de Uba Sénégal.

Les autorités mettent en garde contre ces fraudes sophistiquées et appellent les clients des banques à la vigilance.

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