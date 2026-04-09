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El Malick Ndiaye, nouveau Premier Vice-président de l’APF : le Sénégal de retour au sommet après 40 ans

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XALIMANEWS: À l’issue de la XVIIᵉ Conférence des Présidents d’Assemblée et Sections de la Région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tenue à Lomé (Togo) du 7 au 9 avril 2026, El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, a été élu à l’unanimité Premier Vice-président de l’APF.

Cette victoire historique marque le retour du Sénégal à une position de leadership au sein de la Francophonie parlementaire, plus de 40 ans après Daouda Sow, premier Sénégalais à avoir occupé cette fonction.

L’APF rassemble les Parlements de l’espace francophone et œuvre pour le renforcement de la démocratie, de l’État de droit et la coopération législative. L’élection de Ndiaye ouvre la voie à sa présidence de l’APF prévue en juillet 2028 à Yaoundé, après celle du Québec.

Par ailleurs, Dakar accueillera la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’APF du 18 au 19 mai 2026, confirmant le rôle central du Sénégal dans la diplomatie parlementaire francophone.

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