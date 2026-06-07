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Frayeur sur le terrain : Christian Eriksen s’effondre en plein match

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XALIMANEWS: Le milieu de terrain danois Christian Eriksen s’est brutalement effondré sur la pelouse lors de la rencontre opposant le Danemark à l’Ukraine

Selon les premières informations communiquées par la Fédération danoise de football, le joueur s’est senti mal avant de s’écrouler sur le terrain, provoquant une vive inquiétude parmi ses coéquipiers, les officiels et les supporters présents dans le stade.

Face à la gravité de la situation, les joueurs des deux équipes se sont rapidement regroupés autour d’Eriksen afin de préserver son intimité pendant l’intervention des secours. La rencontre a finalement été interrompue.

Quelques instants plus tard, la Fédération danoise a tenu à rassurer le public en annonçant que Christian Eriksen avait repris connaissance. « Il est conscient et se porte bien compte tenu des circonstances actuelles », a précisé l’instance dans un communiqué.

Cette nouvelle a soulagé les millions de supporters qui suivaient avec angoisse l’évolution de la situation. Les messages de soutien affluent déjà du monde entier pour souhaiter un prompt rétablissement au joueur danois.

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Le football retient son souffle et reste mobilisé derrière Christian Eriksen dans cette épreuve.

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