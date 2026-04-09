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Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce une nouvelle ère pour la justice

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XALIMANEWS: Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé à Dakar que la réforme et la modernisation de la justice figurent parmi les priorités majeures de son magistère, avec un accent particulier sur la formation.

S’exprimant lors de la rentrée solennelle de la conférence du stage du barreau de Dakar, il a insisté sur la nécessité d’un investissement collectif dans les ressources humaines du secteur judiciaire, notamment à travers le recrutement, l’ouverture du concours du Barreau et le renforcement des capacités.

Selon lui, une justice performante repose avant tout sur des acteurs bien formés.

La cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont la Garde des Sceaux Yassine Fall, ainsi que des représentants d’organisations juridiques internationales telles que l’Union économique et monétaire ouest-africaine, l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, l’Union internationale des avocats et la Conférence internationale des barreaux.

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De son côté, le bâtonnier Aly Fall a souligné que cette rentrée constitue un moment clé, marquant à la fois l’entrée des jeunes avocats dans la profession et leur engagement au service de la justice.

Le Président a également rappelé que cette rencontre intervient dans un contexte particulier, quelques jours après la pose de la première pierre de l’École des avocats à Diamniadio, symbole d’une nouvelle dynamique pour le secteur judiciaire.

En conclusion, il a appelé à un engagement collectif pour bâtir une justice plus efficace, rigoureuse et au service des citoyens.

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