Welcome starlink ! (Par Madère Fall)

Je viens de tomber sur un article publié par la presse locale et qui parle d’interdiction de partager ou de commercialiser l’internet au Sénégal sans l’accord d’une agence mise en place par le gouvernement.

La sonatel, par le canal de l’Artp semble être derrière ces manipulations cautionnées par le pouvoir en place .

Combien de clients attendent le démarrage de leur contrat avec starlink ?

Les infrastructures et autres appareils de starlink sont bloqués au port de Dakar depuis des mois sans aucune justification légale . Juste pour protéger la sonatel -Orange Sénégal . Pourtant incapable de satisfaire la demande en internet même sur le périmètre des capitales régionales .

Pour ceux qui ne savent pas :

« Starlink est un service d’accès à Internet par satellite développé par SpaceX, l’entreprise fondée par Elon Musk.

Starlink permet d’avoir Internet haut débit même dans des zones où il n’y a pas de fibre ou de réseau mobile fiable (zones rurales, isolées, etc.). »

Le temps n’est plus aux monopoles et de la dictature, nous sommes dans un monde libre, avec des citoyens libres dans l’expression de leur opinion tout comme dans le choix des services qu’on leur propose.

La sonatel en s’arrogeant le monopole de la téléphonie et du numérique au Senegal , fait des bénéfices exorbitants sur le dos des pauvres googorlus . On aurait parlé de « Ribba » dans un autre contexte, tellement c’est malsain !

Profitant d’un peuple orienté dans le bavardage inutile , le paraître, et l’immaturité de la moitié de la population la sonatel- Orange , comme des Deums sucent le sang de leurs clients !

Le téléphone est presque gratuit ailleurs tout comme l’internet .

Il est très difficile de joindre nos compatriotes,via WhatsApp, ils sont tout le temps déconnectés à cause de la cherté du service .

La Sonatel et ses services sont les plus grands délinquants dans cette filière . Et nous devons les faire face !

Maintenant parlant du pouvoir, tout est est interdit, tout doit être réglé ! Même les chaînes UTube avec ce parvenu de ministre, nul comme un je ne sais quoi !

Mais aussi un régime policier qui a emprisonné toutes les voix discordantes dans un temps record, mais Incapable d’extirper 18 jeunes sénégalais des mains souillés des ravisseurs marocains mauvais perdants, des jeunes supporters dont le seul tort est d’accompagner leur équipe nationale dans un pays raciste . Les marocains sont allés très loin avec le Sénégal . Du jamais vu . ,

Enfin, ces apprenants au pouvoir nous pompent l’air avec cet autoritarisme old fashioned incarné par Ousmane Sonko qui, face à ses fans , tient un double language , celui de la menace et des sermons émotionnels.

Quand à Diomaye , lui se contente de sa posture de chef du palais , comme un heureux polygame avec deux superbes ladies et des mécontents de l’ancien système recrutés pour sa défense contre ses propres camarades de parti. En plus de certains loosers toujours à la recherche de privilèges et de strapontins dans le terrain politique.

On ne peut pas interdire à des sénégalais d’utiliser starlink au moment où la sonatel est incapable de satisfaire la demande nationale .

J’habite au cœur de la ville de kaolack . À moins d’un kilomètre de la direction générale de sonatel , au moment où j’écris ce texte ma demande d’internet est annulée pour cause de saturation disent ils !

Quand on est incapable d’offrir un simple service aux citadins, quid des hommes et dignes femmes des villages et campagnes qui vivent au rythme de leurs compatriotes des villes ?

Starlink peut régler ce problème !

En définitive, je dois apporter mes encouragements et mes félicitations à ces braves autorités de la police tout comme de la gendarmerie pour ce travail remarquable effectué à ce jour sur le nettoyage de la souillure distillée partout dans le pays de cheikh Ahmadou Bamba et autres ….saints , par les amis de pape cheikh diallo et ceci durant des annees. Je croyais qu’ils étaient malades, mais apparemment la quête de l’argent facile semble être la cause de leur attitude inacceptable et inhumaine.

Même les animaux de même sexe ne s’accouplent entre eux .

Et comme ils sont pires que des sauvages . Traitons les comme tels . Dieu est juste !

Madere fall

USA