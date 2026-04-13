Candidature de Macky Sall à l’ONU : quatre nouveaux pays africains apportent leur soutien

XALIMANEWS: La dynamique autour de la candidature de l’ancien président du Sénégal, Macky Sall, pour le poste de secrétaire général de l’ONU prend de l’ampleur sur la scène internationale.

Selon Les Échos, quatre nouveaux pays viennent de rejoindre la liste des soutiens déjà acquis : le Rwanda, l’Éthiopie, la Tanzanie et l’Ouganda.

Avec ces nouvelles adhésions, le total des soutiens africains s’élèverait désormais à 41 États, renforçant ainsi la position du candidat sénégalais, malgré les réserves exprimées par une partie de l’Union africaine et l’absence de soutien officiel de son pays d’origine.

Cette évolution constitue un tournant stratégique pour Macky Sall, qui prépare sa participation aux prochaines étapes du processus de sélection pour succéder à António Guterres à la tête de l’Organisation des Nations unies.

Dans un contexte diplomatique très disputé, cette montée en puissance des soutiens africains pourrait renforcer la crédibilité de sa candidature à l’approche des consultations officielles prévues dans les prochaines semaines.