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Financements DER/FJ à Bakel : Aïda Mbodj dénonce un faible taux de remboursement et met en garde les bénéficiaires

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: La déléguée générale à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj, a exprimé son inquiétude face au faible niveau de remboursement des crédits accordés dans le département de Bakel. Selon elle, le taux de recouvrement plafonne à 65% depuis 2024, un chiffre jugé insuffisant pour permettre à cette zone de bénéficier pleinement de la deuxième phase du programme de financement.

S’exprimant lors d’une rencontre tenue mardi dans le cadre d’une tournée d’évaluation du programme « Be Yes », mis en œuvre avec l’appui de la Fondation Mastercard, elle a rappelé que seuls les bénéficiaires ayant atteint un taux de remboursement de 70% sont normalement éligibles à cette nouvelle phase. « En principe, Bakel ne devait pas figurer dans cette deuxième phase », a-t-elle regretté, tout en précisant que l’antenne locale a été exceptionnellement maintenue.

Le programme « Be Yes » vise à favoriser l’insertion socioéconomique des jeunes âgés de 18 à 35 ans, en soutenant l’entrepreneuriat et l’auto-emploi, avec une attention particulière portée aux femmes, aux personnes en situation de handicap et aux groupes vulnérables. Cependant, Aïda Mbodj a insisté sur le fait que le non-remboursement des crédits compromet la pérennité du dispositif. « Quand vous ne payez pas, vous privez d’autres femmes de financement », a-t-elle martelé, dénonçant une perception erronée des fonds publics assimilés à des dons.

Au cours de cette visite, la déléguée générale a également salué l’exemple de Baba Tandian, un entrepreneur local qui, grâce à l’appui de la DER/FJ, a réalisé à Bakel un hôtel répondant aux standards des grandes villes. Elle a exhorté les jeunes et les femmes à s’inspirer de ce modèle de réussite.

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De son côté, l’adjoint au préfet de Bakel, Ngor Pouye, a révélé que 22 Groupements d’intérêt économique (GIE) ont bénéficié de financements dans le département. Le montant total à recouvrer dépasse 125 millions de francs CFA, mais seulement 12 875 000 FCFA ont été remboursés à ce jour. Il a toutefois assuré que des mesures seront prises pour améliorer le recouvrement.

Face à cette situation, la DER/FJ appelle à une responsabilisation accrue des bénéficiaires afin de garantir la continuité des financements et l’élargissement des opportunités pour les populations locales.

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