Face au duo Bassirou Diomaye Faye–Ousmane Sonko, Barthélémy Dias opte pour la stratégie du terrain

XALIMANEWS Depuis son départ de la mairie de Dakar, Barthélémy Dias a opéré un repositionnement stratégique clair : délaisser les plateaux médiatiques au profit d’un ancrage de terrain. Le leader du mouvement Sénégal Bi Nu Bokk multiplie les déplacements à l’intérieur du pays, dans une dynamique qui s’apparente déjà à une précampagne en vue de l’élection présidentielle de 2029.

Accompagné de ses proches collaborateurs, Barth sillonne plusieurs localités du Sénégal, à la rencontre des populations, des jeunes et des acteurs économiques. À chaque étape, le discours est rodé : écoute des préoccupations, diagnostic sans concession et projection d’une alternative politique. Cette stratégie de proximité vise à reconstruire un capital politique après son passage à la tête de la capitale, tout en consolidant sa base au-delà de Dakar.

Sur le fond, Barthélémy Dias ne ménage pas le pouvoir en place. Il critique ouvertement la gouvernance du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko, qu’il accuse de conduire le pays vers un ralentissement économique. Selon lui, les orientations actuelles manquent de lisibilité et peinent à produire des résultats concrets pour les populations, notamment en matière d’emploi et de pouvoir d’achat.

Dans ses prises de parole, il insiste sur ce qu’il considère comme une “désillusion progressive” des Sénégalais face aux promesses de rupture. Il évoque une gouvernance qu’il juge hésitante, marquée par des tensions dans la mise en œuvre des politiques publiques et un climat économique qu’il décrit comme fragile.

Fils de Jean-Paul Dias, figure historique de la scène politique nationale, Barthélémy Dias assume désormais pleinement ses ambitions présidentielles. Candidat déclaré pour 2029, il entend faire de cette tournée nationale une étape clé dans la construction et la vulgarisation de son projet politique.

Ce projet, qu’il promet “pragmatique et orienté vers les résultats”, repose sur plusieurs axes : relance économique, réforme de la gouvernance publique, promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et renforcement de la souveraineté nationale. Mais au-delà du contenu, c’est surtout la méthode qui se veut différente : aller vers les citoyens, écouter avant de proposer, et bâtir une offre politique à partir des réalités du terrain.

En choisissant de privilégier le contact direct avec les populations, Barthélémy Dias s’inscrit dans une logique de reconquête et d’implantation nationale. Une stratégie qui pourrait redessiner les équilibres politiques à l’approche de 2029, dans un paysage encore en recomposition.