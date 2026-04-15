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SOMISEN SA : interrogations autour de la gouvernance et du salaire du DG dans un contexte de crise financière

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Selon une publication du journal Le Quotidien, la situation financière de la Société des mines du Sénégal (SOMISEN SA) s’accompagne également de questions sur la gouvernance interne, notamment concernant la rémunération de son Directeur général. Toutefois, le journal ne donne pas de chiffre précis sur le salaire du DG, mais insiste sur le contexte global de fragilité financière dans lequel évolue la structure.

Dans son analyse de la situation de l’entreprise publique, Le Quotidien met en avant une société en difficulté structurelle, malgré un résultat net positif en 2023. Le journal souligne que cette performance comptable ne suffit pas à masquer la dégradation des capitaux propres, désormais en territoire négatif, ce qui place la société sous la contrainte directe des règles de l’OHADA.

Toujours selon Le Quotidien, cette situation soulève des interrogations sur la gestion et les charges de fonctionnement de la société, dans un contexte où les ressources générées restent inférieures aux dépenses globales. Le média insiste sur la nécessité d’un redressement rapide pour éviter une crise plus profonde.

Enfin, le journal rappelle que la SOMISEN SA, acteur stratégique du secteur minier, se retrouve aujourd’hui face à des choix décisifs : recapitalisation urgente, réforme de son modèle économique ou, à défaut, application stricte des dispositions légales pouvant aller jusqu’à une dissolution anticipée.

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