Marché de l’oignon : l’État suspend la vente des produits issus des agro-business

XALIMANEWS: Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé une mesure importante visant à réguler le marché de l’oignon au Sénégal. Dans une circulaire officielle, le secrétaire général du ministère, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, informe qu’il a été décidé de suspendre la vente, sur le marché intérieur, des oignons issus des agro-business, du 15 avril au 1er juin 2026. Cette décision s’inscrit dans une volonté d’améliorer la régulation du marché et d’assurer des prix rémunérateurs aux producteurs locaux.

Cette mesure intervient dans un contexte particulier marqué par une suroffre d’oignons sur le marché national. Selon les analyses menées, cette situation a entraîné une baisse drastique des prix, au détriment des exploitations familiales, mais aussi des pertes importantes après récolte. Les autorités entendent ainsi protéger les petits producteurs, fortement impactés par cette chute des prix.

Dans le cadre du suivi de la campagne de commercialisation de l’oignon local, l’Agence de régulation des marchés (ARM) a mis en place un dispositif de régulation des produits agricoles. Celui-ci vise à assurer la disponibilité des denrées, à en faciliter l’accès pour les populations, mais également à garantir une cohabitation équilibrée entre les agro-business et les exploitations familiales.

Par ailleurs, les agro-industries ne disposant pas de capacités de stockage suffisantes sont invitées à se rapprocher de l’ARM. L’agence mettra à leur disposition des infrastructures adaptées afin de limiter les pertes et de mieux gérer les excédents de production.

Le ministère a également assuré qu’un suivi régulier des prix sera mis en place durant toute la période concernée, afin de prévenir toute forme de spéculation et de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Enfin, il est précisé que tout chargement d’oignons devra obligatoirement être accompagné d’une lettre de voiture signée par l’ARM entre le 15 avril et le 1er juin 2026. À travers cette décision, les autorités réaffirment leur engagement en faveur de la promotion de la production locale et du soutien aux agriculteurs sénégalais.