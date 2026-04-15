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Relance des ICS : Ousmane Sonko mise sur l’expertise des anciens dirigeants

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XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu en audience, ce mardi 14 avril 2026, les anciens Directeurs généraux et Chefs de Département des Industries Chimiques du Sénégal (ICS).

Au cours de cette rencontre, les échanges ont principalement porté sur les nombreux défis liés à la gestion de cette société nationale stratégique, confrontée depuis plusieurs années à des difficultés structurelles et organisationnelles.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, mis en avant l’importance du capital humain, en soulignant que ces anciens responsables constituent une véritable richesse pour le pays. Selon lui, leur expérience et leur expertise représentent des atouts majeurs susceptibles de contribuer efficacement à la relance et au développement des ICS.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté des autorités de s’appuyer sur les compétences nationales pour redynamiser cette entreprise clé du secteur industriel sénégalais

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