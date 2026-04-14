Drame en service : la Police nationale perd l’agent Bouby Sarr dans un accident tragique

XALIMANEWS: La Police nationale sénégalaise est en deuil. Dans un communiqué empreint d’émotion, elle a annoncé le décès tragique de l’agent de police Bouby Sarr, issu de la 48e promotion des élèves agents de police.

Selon les informations communiquées, le drame s’est produit alors que le jeune agent était en plein exercice de ses fonctions. Affecté à la deuxième compagnie du sous-groupe inter-gamette du Groupement Mobile d’Intervention (GMI), Bouby Sarr a été violemment percuté par un engin motorisé, succombant à ses blessures dans l’accomplissement de sa mission.

Ce décès brutal vient rappeler les risques quotidiens auxquels sont exposés les forces de défense et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions, souvent au péril de leur vie.

En cette douloureuse circonstance, la Direction générale de la Police nationale a tenu à rendre un hommage solennel au défunt. Elle s’est inclinée avec respect devant sa mémoire, saluant l’engagement et le sens du devoir d’un jeune agent dévoué au service de la nation.

La Police nationale a également exprimé sa profonde compassion, adressant ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues, durement éprouvés par cette perte.

Le Sénégal perd ainsi un serviteur de l’ordre, tombé en mission, dont le sacrifice restera gravé dans les mémoires.