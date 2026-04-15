Points d’accord dans les négociations entre syndicats d’enseignants et gouvernement : vers un dégel de la crise scolaire

XALIMANEWS: (Sud Quotidien) Va-t-on vers une décrispation dans le bras de fer qui oppose les syndicats d’enseignants et le gouvernement du Sénégal ? En tout cas, l’espoir semble permis après le dernier round de négociations conclu hier, mardi. Selon le ministère de la Fonction publique, le gouvernement et le G7 ont trouvé des points de convergence sur l’essentiel des points de discussion.

Les négociations entre le G7 (Groupe des sept syndicats d’enseignants les plus représentatifs du moyen et du secondaire) et le gouvernement semblent connaître des avancées significatives qui permettent d’entrevoir un dégel de la crise scolaire qui perturbe les enseignements-apprentissages depuis plusieurs mois. Pour cause, entamées depuis lundi, les discussions qui réunissent les représentants syndicaux et les ministres de l’Éducation nationale et de la Fonction publique autour d’un projet de protocole soumis par l’Exécutif ont trouvé des accords sur plusieurs points. Selon un communiqué du ministère de la Fonction publique transmis hier, mardi 14 avril 2026, à l’Agence de presse sénégalaise (APS), « Le gouvernement et la partie syndicale se sont accordés sur l’essentiel des points inscrits dans ledit projet de protocole, à l’exception de certains points renvoyés à des discussions ultérieures ». D’après le texte, les points d’accord concernent l’élargissement du périmètre du décret (…) relatif aux décisionnaires du secteur de l’enseignement, la question de leur retraite et la défiscalisation des rappels de paiement. Il faut noter que les discussions avaient particulièrement achoppé sur cette question des enseignants décisionnaires. Si le gouvernement avait signé les décrets tant attendus, un geste unanimement salué, leur mise en œuvre effective restait au cœur du désaccord. Pension de retraite, imputation budgétaire et dispositif des 65 ans optionnels : autant de points sur lesquels les deux parties peinaient donc à s’accorder sur les délais et les modalités concrètes de prise en charge. La question du périmètre des bénéficiaires avait également cristallisé les tensions. Selon Hamidou Dia, secrétaire général du SELS (Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal) qui se prononçait dans une radio de la place, le ministère de la Fonction publique avait certes publié un arrêté précisant les pièces à fournir pour les enseignants visés par les décrets 2026-65 et 2026-66, en vue de leur classement ou de leur intégration dans la fonction publique. Mais le SELS a tenu à réclamer l’élargissement de ce dispositif aux enseignants recrutés dans le cadre des programmes des 5000 et des 2000 enseignants, catégories expressément exclues des décrets actuels.

Finalement, de fil en aiguille, des convergences ont été actées lors de cette rencontre entre le gouvernement et le G7 tenue du lundi 13 avril 2026 à 16 heures au mardi 14 avril 2026 à midi, dans les locaux du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public. Les travaux étaient co‑présidés par le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal et le ministre en charge de l’Éducation, Moustapha Guirassy, en présence des représentants des ministères sectoriels concernés et de la société civile, qui ont pris part à l’ensemble des travaux.

Une autre rencontre est prévue, jeudi 16 avril, dans les locaux du ministère de la Fonction publique, pour discuter des points restants inscrits dans la rubrique ‘’Perspectives’’ du projet de protocole, annonce le communiqué officiel, afin de poursuivre les discussions en vue d’un accord global à cette crise scolaire.

Pour rappel, depuis plusieurs mois, le mouvement syndical observe des arrêts de travail alternés pour exiger le respect d’accords signés avec le gouvernement de l’ex-président Macky Sall (2012-2024). Dans ses différents plans d’actions, le G7 appelait ses affiliés à observer le boycott de plusieurs activités pédagogiques et administratives, dont les évaluations, la formation initiale des élèves-maîtres assurée par les inspecteurs, les activités physiques et sportives…

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