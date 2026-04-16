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Injures contre le fondateur du mouridisme : Masseck Sarr arrêté, des accusations lourdes

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XALIMANEWS: Sale temps pour Masseck Sarr. L’individu a été interpellé puis placé en garde à vue à la Brigade de recherches de Saint-Louis, à la suite d’une autosaisine des autorités, selon des informations rapportées par le journal Libération.

Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation graves, notamment « injures publiques commises envers un groupe de personnes en raison de leurs croyances religieuses », « outrage à un ministre du culte », ainsi que des menaces d’attentat et de mort.

L’affaire prend une dimension particulièrement sensible en raison des propos incriminés visant le fondateur du mouridisme. Selon les premières informations, des audios jugés encore plus graves, retrouvés dans son téléphone, mettraient également en cause les khalifes de la confrérie.

Ce n’est pas la première fois que Masseck Sarr est dans le viseur des autorités. Il avait déjà été convoqué à deux reprises par le commissariat ainsi que par la Section de recherches de Saint-Louis, avant d’être finalement interpellé.

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Dans un contexte où les questions religieuses restent extrêmement sensibles au Sénégal, cette affaire pourrait susciter de vives réactions au sein de l’opinion publique.

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