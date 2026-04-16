Diaspora

Passeport sénégalais au Canada : des opérations d’enrôlement lancées à Québec, Montréal et Toronto

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: L’Ambassade de la République du Sénégal au Canada informe les ressortissants sénégalais établis sur le territoire canadien de l’organisation prochaine de missions spéciales d’enrôlement pour le passeport biométrique.

Selon le communiqué officiel, ces opérations se dérouleront successivement dans les villes de Québec, Montréal et Toronto, suivant un calendrier bien défini.

À Québec, les équipes consulaires seront à l’œuvre les 18 et 19 avril 2026, de 9h à 18h, au 193 Rue Chabot. La mission se poursuivra à Montréal les 25 et 26 avril 2026, aux mêmes horaires, au 950 avenue Beaumont, en face du métro Acadie. Enfin, une session est prévue à Toronto le 2 mai 2026, de 9h à 18h, avec une adresse qui sera communiquée ultérieurement.

L’Ambassade précise que l’accès à ces opérations est strictement conditionné à la prise de rendez-vous en ligne via la plateforme dédiée. Aucun enrôlement ne sera effectué sans rendez-vous préalablement confirmé.

DEPECHES

Canada-Sénégal: Le RGSC, architecte du “pont de l’honneur” et de la “teranga”
Diaspora : le Secrétaire d’État Amadou Chérif Diouf attendu à Bordeaux pour une rencontre majeure avec les Sénégalais de l’extérieur
Consulat Général du Sénégal à Madrid: Ndeye Marame Ndoye et Amadou Dia, deux styles, un même sacerdoce au service des Sénégalais établis en Espagne.
Entretien avec Babacar Diop, Président du RGSC : ambitions et défis de la diaspora au Canada

Les autorités invitent par ailleurs les usagers à consulter le site officiel de l’Ambassade pour s’informer sur les pièces requises et à se présenter le jour du rendez-vous munis d’un dossier complet. À défaut, les demandes ne pourront pas être traitées.

Ce dispositif vise à rapprocher les services consulaires des Sénégalais de la diaspora et à faciliter l’obtention du passeport dans les meilleures conditions.

Share This Article
Previous Article Soutenons le Sénégal ! (Par Madère Fall)
Next Article Canada-Sénégal: Le RGSC, architecte du “pont de l’honneur” et de la “teranga”
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Diaspora

Cité Mixta : interpellation d’un suspect pour détention et trafic de cocaïne

A la UneDiaspora

Fusillade au Texas : un Américain d’origine sénégalaise au cœur de l’enquête après une attaque meurtrière à Austin

A la UneDiaspora

Le FONGIP séduit la diaspora et mise sur l’innovation financière

Diaspora

Le Premier ministre annonce la création d’un Fonds de la Diaspora pour l’immobilier

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Succès des clubs “Visit Rwanda” en UEFA Champions League : Paul Kagame applaudit Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid

Sports

ONE Championship: Reug Reug remet sa ceinture en jeu dans un combat explosif à Bangkok

Football

Nice – Le Havre (1-1) : duel au sommet entre deux gardiens sénégalais en grande forme

Football

À 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts avec le Bayern et impressionne déjà

Lutte

K.O éclair : Petit Lo détruit Bouba en quelques secondes