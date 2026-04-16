Passeport sénégalais au Canada : des opérations d’enrôlement lancées à Québec, Montréal et Toronto

XALIMANEWS: L’Ambassade de la République du Sénégal au Canada informe les ressortissants sénégalais établis sur le territoire canadien de l’organisation prochaine de missions spéciales d’enrôlement pour le passeport biométrique.

Selon le communiqué officiel, ces opérations se dérouleront successivement dans les villes de Québec, Montréal et Toronto, suivant un calendrier bien défini.

À Québec, les équipes consulaires seront à l’œuvre les 18 et 19 avril 2026, de 9h à 18h, au 193 Rue Chabot. La mission se poursuivra à Montréal les 25 et 26 avril 2026, aux mêmes horaires, au 950 avenue Beaumont, en face du métro Acadie. Enfin, une session est prévue à Toronto le 2 mai 2026, de 9h à 18h, avec une adresse qui sera communiquée ultérieurement.

L’Ambassade précise que l’accès à ces opérations est strictement conditionné à la prise de rendez-vous en ligne via la plateforme dédiée. Aucun enrôlement ne sera effectué sans rendez-vous préalablement confirmé.

Les autorités invitent par ailleurs les usagers à consulter le site officiel de l’Ambassade pour s’informer sur les pièces requises et à se présenter le jour du rendez-vous munis d’un dossier complet. À défaut, les demandes ne pourront pas être traitées.

Ce dispositif vise à rapprocher les services consulaires des Sénégalais de la diaspora et à faciliter l’obtention du passeport dans les meilleures conditions.