Préparatifs du centenaire de Abdoulaye Wade : audience entre Bassirou Diomaye Faye et le PDS

XALIMANEWS: Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce vendredi, une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS), dans le cadre des préparatifs du centenaire de son fondateur, Abdoulaye Wade.

Selon la présidence sénégalaise, cette audience s’inscrit dans la dynamique d’organisation de cet événement majeur qui marquera les 100 ans du troisième Président de la République du Sénégal. La délégation, conduite par Aissatou Diallo, est venue transmettre au chef de l’État un message personnel de Me Wade.

Dans une атмосphère décrite comme empreinte de respect et de considération, le président Faye a exprimé l’affection particulière qu’il porte à son prédécesseur. Il a salué en lui une figure politique majeure, non seulement au Sénégal mais aussi sur la scène africaine et internationale.

Le chef de l’État a également mis en avant le rôle déterminant de Abdoulaye Wade dans le rayonnement du pays, soulignant que son parcours et son action ont contribué à renforcer l’image et le prestige du Sénégal à l’échelle mondiale.

Revenant sur son bilan, Bassirou Diomaye Faye a évoqué les nombreuses réalisations de l’ancien chef de l’État, estimant qu’il a su ouvrir de nouvelles perspectives aux Sénégalais, en insufflant une ambition collective et une confiance renouvelée en l’avenir.

Cet échange a ainsi été marqué par la reconnaissance d’un héritage politique et historique toujours vivace, et qui continue d’inspirer la Nation.

En amont, le ministre de la Culture, Amadou Ba, avait déjà adressé, le 10 avril dernier, une correspondance à Me Wade afin de proposer une concertation avec son entourage et les instances du PDS. Objectif : définir les contours d’une célébration à la hauteur de cet anniversaire historique, envisagée comme un événement à la fois populaire et national.