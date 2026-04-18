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Trois supporters sénégalais libérés au Maroc après avoir purgé leur peine

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XALIMANEWS: Trois des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 ont été libérés ce samedi, après avoir purgé une peine de trois mois de prison ferme, selon une source judiciaire citée par l’APS.

L’information a été confirmée par Me Patrick Kabou, avocat en charge du dossier, qui a salué les efforts des autorités diplomatiques et consulaires sénégalaises. « Chers compatriotes, merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences. Je vous informe de la libération effective de trois des 18 compatriotes détenus au Maroc », a-t-il écrit sur son compte X.

Les personnes concernées par cette libération sont Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade. Elles faisaient partie du groupe de supporters condamnés par la Cour d’appel de Rabat pour des faits qualifiés de « hooliganisme », en lien avec les incidents ayant éclaté lors de la finale opposant le Sénégal au pays hôte, le Maroc.

Au total, 18 supporters sénégalais avaient été interpellés puis jugés pour divers actes, notamment des troubles à l’ordre public, des jets de projectiles et des dégradations de biens dans l’enceinte sportive.

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Les peines prononcées varient entre trois mois et un an de prison ferme : trois supporters ont écopé de trois mois, six autres de six mois, et neuf d’un an. Ces condamnations ont été confirmées en appel malgré les recours introduits par la défense.

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