Politique

« Il faut avoir été président pour mesurer le poids de Wade » : les confidences de Diomaye sur l’ancien chef de l’État

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XALIMANEWS: Dans un échange rapporté par L’Obs, le président Bassirou Diomaye Faye aurait tenu des propos empreints de respect à l’égard de son prédécesseur, l’ancien président Abdoulaye Wade, à l’occasion de discussions dans ce que le journal décrit comme « l’intimité du pouvoir ».

Selon la publication, le chef de l’État aurait confié à ses hôtes qu’« il faut avoir occupé le fauteuil présidentiel pour mesurer pleinement la dimension et le poids historique de Me Abdoulaye Wade ». Une déclaration qui traduit une forme de reconnaissance de la stature politique et institutionnelle de l’ancien président du Sénégal.

Ces propos interviennent dans un contexte où le pays s’apprête à célébrer, le 29 mai 2026, le centenaire de Me Abdoulaye Wade. Né en 1926 à Kébémer, l’ancien chef de l’État sénégalais demeure une figure centrale de la vie politique nationale, ayant dirigé le pays de 2000 à 2012.

Fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS), Wade a profondément marqué le paysage politique sénégalais, notamment par son accession historique au pouvoir après plusieurs décennies d’opposition, mais aussi par ses réformes institutionnelles et ses choix de gouvernance qui continuent de susciter débats et analyses.

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Les confidences attribuées à Bassirou Diomaye Faye s’inscrivent ainsi dans une lecture plus large de l’héritage politique sénégalais, où les relations entre générations de dirigeants oscillent entre continuité, critique et reconnaissance du parcours des figures ayant façonné l’histoire contemporaine du pays

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