Macky Sall face à son “grand oral” pour la course au secrétariat général de l’ONU

XALIMANEWS: L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, franchit une étape décisive dans sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (Organisation des Nations unies). Selon Sud Quotidien, il sera auditionné le 22 avril prochain par les États membres de l’institution internationale, dans ce qui est présenté comme un véritable “grand oral”.

Cette audition marque un tournant majeur dans la campagne de l’ex-chef de l’État sénégalais, désormais engagé dans une compétition diplomatique de haut niveau pour succéder à António Guterres. L’exercice est perçu comme une étape clé permettant d’évaluer son profil, sa vision et sa capacité à fédérer autour de sa candidature.

Cependant, derrière cette montée en puissance diplomatique, plusieurs observateurs soulignent les défis qui accompagnent cette ambition. Le quotidien relève notamment que Macky Sall traîne encore des “zones d’ombre politiques” ainsi qu’un déficit de soutien sur le plan national. Des éléments qui pourraient, selon l’analyse du journal, peser lourd dans une course déjà fortement disputée à l’échelle internationale.

À quelques jours de cette audition cruciale, l’ancien président sénégalais joue donc une partie déterminante de sa crédibilité sur la scène mondiale, dans un contexte où les équilibres diplomatiques et les rapports de force au sein des Nations unies seront décisifs.