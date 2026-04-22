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Mermoz–Sacré-Cœur : un boulevard au nom de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké inauguré le 2 mai

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XALIMANEWS: À l’approche du 2 mai, la Coalition Xarnubi, par la voix de son membre Samba Kara Ndiaye, annonce un événement qu’elle qualifie de « moment de mémoire et de fierté nationale ». La mairie de Mermoz Sacré-Cœur procédera en effet à l’inauguration d’un boulevard baptisé au nom de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, figure marquante du mouridisme et de l’engagement patriotique.

Dans une tribune rendue publique, la coalition met en avant le parcours singulier de celui qu’elle présente comme un symbole de foi, de détermination et de dévouement. Disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, le guide religieux est décrit comme l’incarnation des valeurs fondamentales du mouridisme : le travail, la persévérance, la paix et la solidarité.

Selon les auteurs du texte, l’héritage du Général de Bamba dépasse le cadre spirituel. Son engagement, à la fois religieux et citoyen, en ferait une référence pour les générations actuelles et futures. « Il a démontré que la foi peut être un moteur d’action au service de la nation », souligne la tribune.

L’inauguration de ce boulevard est ainsi présentée comme un acte de reconnaissance officielle, mais aussi comme un outil de transmission. Pour la coalition, cet espace public devra servir de repère mémoriel, rappelant que le développement d’un pays repose aussi sur ses valeurs et ses figures historiques.

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Au-delà de l’hommage, la Coalition Xarnubi y voit également une source d’inspiration pour son projet politique, notamment à travers son programme baptisé « Le Chemin de l’Espoir », qui prône une société fondée sur l’humain, la justice sociale et la solidarité.

Dans un contexte national marqué par de nombreux défis, Samba Kara Ndiaye appelle à l’unité et à la responsabilité collective. Il invite les Sénégalais à s’inspirer de l’exemple du guide religieux pour construire un pays plus juste et plus solidaire.

Prévue le 2 mai, la cérémonie d’inauguration s’annonce ainsi comme un moment à la fois symbolique et politique, mêlant devoir de mémoire et projection vers l’avenir.

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