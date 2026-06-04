Nécrologie: Décès de la journaliste Mame Diarra Da Sylva de Sud FM 

XALIMANEWS: Le monde de la presse sénégalaise est en deuil. La journaliste Mame Diarra Da Sylva, en service à la radio privée Sud FM, est décédée ce jeudi des suites d’une longue maladie, selon plusieurs sources médiatiques.

Professionnelle respectée et appréciée de ses confrères, Mame Diarra Da Sylva a marqué son passage dans le paysage médiatique sénégalais par son engagement, sa rigueur et sa passion pour le journalisme.

L’annonce de son décès a suscité une vive émotion au sein de la corporation. Le journaliste Ibrahima Lissa Faye lui a rendu un vibrant hommage, saluant la mémoire d’« une valeureuse combattante » et d’« une passionnée de ce métier ».

La rédaction de Xalima présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à nos confrères du Groupe Sud