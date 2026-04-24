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Saint-Louis : Ismaela Diallo, proche de Masseck Sarr, arrêté par la Section de recherches

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XALIMANEWS: Sale temps pour l’entourage de Masseck Sarr. Ismaela Diallo, présenté comme l’un de ses proches, a été interpellé par la Section de recherches de Saint-Louis, selon plusieurs sources concordantes.

Cette arrestation intervient dans un contexte déjà tendu autour de Masseck Sarr, lui-même placé en garde à vue à la Brigade de recherches de Saint-Louis, à la suite d’une autosaisine des autorités.

Ce dernier fait face à plusieurs chefs d’accusation particulièrement graves, notamment « injures publiques commises envers un groupe de personnes en raison de leurs croyances religieuses », « outrage à un ministre du culte », ainsi que des menaces d’attentat et de mort.

L’affaire revêt une dimension sensible, les propos incriminés visant le fondateur du mouridisme. D’après les premières informations, des enregistrements audio jugés encore plus graves, retrouvés dans son téléphone, mettraient également en cause certains khalifes de la confrérie.

Ce n’est pas une première pour Masseck Sarr. Il avait déjà été convoqué à deux reprises par les forces de l’ordre, notamment par le commissariat et la Section de recherches de Saint-Louis, avant d’être finalement interpellé.

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