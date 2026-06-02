Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste des 26 Lions, Camara et Mbow écartés

XALIMANEWS: Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a rendu publique la liste définitive des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Deux défenseurs, Ilay Camara et Moustapha Mbow, quittent le groupe après avoir figuré dans la présélection de 28 joueurs annoncée le 21 mai.

La compétition, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, marque une nouvelle étape pour les Lions, champions d’Afrique en titre, qui ambitionnent de réaliser un parcours solide sur la scène mondiale.

Un groupe resserré autour des cadres

Conformément à son annonce initiale, le staff technique a réduit le groupe à 26 joueurs. Les absences d’Ilay Camara et d’Moustapha Mbow sont les principales nouveautés de cette liste finale. Les deux joueurs ne poursuivront donc pas la préparation avec la sélection.

Ils avaient déjà connu des trajectoires contrastées lors des dernières compétitions, notamment la CAN 2025 remportée par le Sénégal, où Camara était absent pour blessure et Mbow non retenu.

Les cadres bien présents

Sans surprise, le groupe s’appuie sur ses leaders habituels, notamment le capitaine Kalidou Koulibaly, le gardien Édouard Mendy, ainsi que les attaquants Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

Le jeune milieu Bara Sapoko Ndiaye fait également partie du groupe, récompensé pour ses dernières performances jugées convaincantes par le staff technique.

Une préparation déjà intense aux États-Unis

Arrivés à Raleigh, en Caroline du Nord, les Lions ont enchaîné les séances de préparation avant de rejoindre Charlotte. Ils y ont disputé un match amical face aux États-Unis, perdu 3-2.

La sélection doit encore affronter l’Arabie saoudite le 9 juin à San Antonio pour son dernier test avant la compétition. Le groupe rejoindra ensuite son camp de base dans le New Jersey à partir du 11 juin.

Plusieurs joueurs restent encore attendus pour compléter l’effectif, notamment Ismaïla Sarr, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Pathé Ciss et Ibrahim Mbaye.

Un groupe relevé pour les Lions

Le Sénégal évoluera dans un groupe particulièrement relevé avec la France, la Norvège et l’Irak. Les hommes de Pape Thiaw débuteront leur tournoi le 16 juin face à la France à New York, avant d’affronter la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium, puis l’Irak le 26 juin à Toronto.

Entre expérience et jeunesse, les Lions abordent ce Mondial avec l’ambition de confirmer leur statut sur la scène internationale et de franchir un nouveau cap dans leur histoire.