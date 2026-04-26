Tirs présumés à Washington : Donald Trump évacué en pleine soirée officielle

XALIMANEWS: Une vive tension a marqué la soirée du 25 avril 2026 à Washington. Le président américain Donald Trump a été évacué en urgence lors du prestigieux White House Correspondents’ Dinner, à la suite d’un incident de sécurité survenu en pleine réception.

Selon plusieurs médias internationaux, dont Le Monde, des bruits violents assimilés à des coups de feu ou à de fortes détonations ont été entendus à proximité du lieu de l’événement. La confusion s’est rapidement installée parmi les invités, composés de journalistes, de responsables politiques et de personnalités publiques.

Les agents du United States Secret Service sont intervenus immédiatement, procédant à l’évacuation du président et à la sécurisation du périmètre. L’opération s’est déroulée en quelques minutes, selon les premières informations disponibles.

À ce stade, les circonstances exactes de l’incident restent floues. Certaines sources évoquent de possibles tirs, tandis que d’autres parlent de détonations dont l’origine n’a pas encore été formellement établie. Des informations non confirmées font également état de l’interpellation d’un suspect, sans communication officielle détaillée.

Aucune blessure n’a été signalée et Donald Trump a été rapidement mis à l’abri. Cet incident relance les préoccupations autour de la sécurité des grands événements publics, y compris dans des contextes hautement sécurisés comme celui du White House Correspondents’ Dinner.

évacué en pleine soirée officielle

XALIMANEWS: Une vive tension a marqué la soirée du 25 avril 2026 à Washington. Le président américain Donald Trump a été évacué en urgence lors du prestigieux White House Correspondents’ Dinner, à la suite d’un incident de sécurité survenu en pleine réception.

Selon plusieurs médias internationaux, dont Le Monde, des bruits violents assimilés à des coups de feu ou à de fortes détonations ont été entendus à proximité du lieu de l’événement. La confusion s’est rapidement installée parmi les invités, composés de journalistes, de responsables politiques et de personnalités publiques.

Les agents du United States Secret Service sont intervenus immédiatement, procédant à l’évacuation du président et à la sécurisation du périmètre. L’opération s’est déroulée en quelques minutes, selon les premières informations disponibles.

À ce stade, les circonstances exactes de l’incident restent floues. Certaines sources évoquent de possibles tirs, tandis que d’autres parlent de détonations dont l’origine n’a pas encore été formellement établie. Des informations non confirmées font également état de l’interpellation d’un suspect, sans communication officielle détaillée.

Aucune blessure n’a été signalée et Donald Trump a été rapidement mis à l’abri. Cet incident relance les préoccupations autour de la sécurité des grands événements publics, y compris dans des contextes hautement sécurisés comme celui du White House Correspondents’ Dinner.