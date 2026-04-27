Sénégal : vers la création d’une Cour constitutionnelle renforcée



XALIMANEWS: La Présidence de la République du Sénégal a dévoilé un avant-projet de loi organique portant création d’une Cour constitutionnelle, une réforme majeure visant à consolider l’État de droit et à moderniser le système institutionnel du pays.

Dans son exposé des motifs, le texte met en avant la volonté de renforcer le contrôle de constitutionnalité et d’assurer une meilleure régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. La future Cour constitutionnelle se positionne ainsi comme la gardienne de la Constitution, avec des compétences élargies couvrant les domaines constitutionnel, électoral et référendaire.

Une institution aux pouvoirs élargis

Par rapport à l’actuel Conseil constitutionnel, la nouvelle juridiction bénéficierait de prérogatives accrues. Elle interviendrait notamment dans le contrôle des lois avant leur promulgation, la validation des élections nationales, ainsi que dans la résolution des conflits entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Le texte introduit également des innovations importantes, telles que la reconnaissance explicite du principe du contradictoire dans les procédures et la clarification des conditions de l’exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions supérieures.

Une composition revue à la hausse

L’une des principales évolutions concerne la composition de la Cour, qui passerait de sept à neuf juges constitutionnels. Ces membres seraient nommés pour un mandat unique de six ans, non renouvelable, avec des critères stricts de compétence et d’expérience professionnelle.

Le président et le vice-président de la Cour seraient également désignés par décret. Le projet insiste sur l’indépendance des juges, en prévoyant des incompatibilités strictes avec toute fonction politique ou activité professionnelle rémunérée.

Modernisation de l’organisation interne

L’avant-projet prévoit une structuration administrative plus développée, avec la création d’un Secrétariat général, d’un Greffe et d’un Cabinet du président. La Cour disposerait par ailleurs d’une autonomie financière, avec un budget propre inscrit au Trésor public.

Ces mesures visent à améliorer l’efficacité et la transparence du fonctionnement de l’institution, tout en lui permettant de faire face à un contentieux plus diversifié.

Un rôle central dans les processus électoraux

La Cour constitutionnelle jouerait un rôle clé dans la supervision des élections. Elle serait chargée de proclamer les résultats définitifs, de statuer sur les contestations et, le cas échéant, d’annuler un scrutin en cas d’irrégularités.

Elle interviendrait également dans la validation des candidatures à l’élection présidentielle et dans la gestion des contentieux liés aux élections législatives.

Une réforme structurante

Ce projet de loi organique prévoit enfin l’abrogation du texte de 2016 relatif au Conseil constitutionnel, marquant ainsi une rupture institutionnelle importante.

Articulé autour de quatre grands titres — dispositions générales, organisation, fonctionnement et dispositions finales — le texte se veut une réponse aux exigences de modernisation et de renforcement des institutions démocratiques au Sénégal.

S’il est adopté, ce projet consacrerait la mise en place d’une Cour constitutionnelle dotée de moyens élargis et d’un rôle central dans l’équilibre des pouvoirs, dans un contexte de réforme institutionnelle d’envergure.