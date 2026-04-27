Politique

Le Président ne pourra plus être chef de parti : ce que change la nouvelle réforme

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XALIMANEWS: Désormais, le Président de la République ne pourra plus exercer simultanément les fonctions de chef de parti politique ni de coalition de partis politiques. C’est ce que prévoit une nouvelle disposition introduite dans le cadre de la réforme institutionnelle.

Selon les dispositions de l’article 38 du texte, la fonction présidentielle devient strictement incompatible avec toute appartenance à une assemblée élective, qu’elle soit nationale ou locale. Elle interdit également au chef de l’État d’exercer toute autre activité, qu’elle soit publique ou privée, afin de garantir une séparation nette entre les fonctions de l’État et les autres engagements.

Dans le même esprit, le texte empêche désormais le Président de la République de diriger une formation politique ou une coalition. En cas d’appartenance à un parti, son rôle se limite exclusivement à une fonction honorifique, sans implication dans la direction effective de la structure.

Autre mesure notable : le chef de l’État ne pourra plus participer à une campagne électorale, sauf dans le cas où il est lui-même candidat à sa propre succession. Cette restriction vise à encadrer son intervention dans le jeu politique et électoral.

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Toutefois, le texte prévoit une exception symbolique. Le Président de la République est autorisé à conserver une appartenance à des académies ou institutions relevant de divers domaines du savoir, soulignant ainsi une ouverture limitée à la vie intellectuelle et académique.

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